Большой айсберг откололся от Гренландии – ВИДЕО

Ролик попал в сеть, чем привлек внимание тысяч людей.

По словам команды ученых Нью-Йоркского университета, такое явление не только красивое, но и опасное, из-за этого может подняться уровень воды воды в море.

Известно, что айсберг откололся 22 июня 2018 года. Его размер составлял более 6 километров. Именно это привлекло большое внимание к незаурядному событию, ведь такие данные сравнили с расстоянием от нижнего до среднего Манхэттена в Нью-Йорке.

Кроме этого, исследователи уверяют, что такой феномен, известный как разрыв крупных айсбергов одного ледника, может быть очень полезным для науки.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", погодные аномалии, зафиксированные в Украине в последние годы, подтверждают наличие негативных процессов изменения климата. Речь идет как об усилении засух, увеличении продолжительности жарких периодов, так и о повторяемости и увеличении интенсивности гроз, града и шквалов.