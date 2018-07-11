АМКУ проведет рейды по гостиницам

Об этом на брифинге сказал председатель АМКУ Юрий Терентьев.

По его словам, неприятным и незаконным был эпизод, связанный с ростом цен на гостиничные услуги перед матчем финала Лиги чемпионов в Киеве.

Кроме того, возникла еще одна проблема, которая изучается сейчас в Харькове, Днепропетровске, в Одессе, во Львове и Киеве – это вопрос недобросовестной конкуренции, связанные с установлением звезд на гостиницах.

Так, после проверки таких гостиниц в Харькове, было выяснено, что гостей подобных отелей обманывают несоответствующими привилегиями. После чего, ведомство поручило использовать в других городах, которые имеют большой туристический потенциал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на протяжении прошлого 2017 года количество жалоб на интернет-магазины увеличилось втрое. По словам Кобелькова, в 2013 году число жалоб на деятельность интернет-магазинов равнялось 3,2% общего количества всех жалоб, в 2016 году их было 4,8%, то есть уровень жалоб поднялся в полтора раза, а в 2017-м он и вовсе составил 6,5%.