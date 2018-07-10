В Украине будет работать вертолетная полиция

Об этом сообщило руководство МВД и Нацполиции, проект реализуется украинскими силовиками совместно с их французскими коллегами.

Как известно, вертолеты будут задействоваться и для наблюдения за ситуацией на государственной границе Украины.

Для каждого летательного аппарата будет предусмотрен экипаж из 2-3 человек, всего в этой службе планируется порядка 150-200 пилотов. Их обучат оказывать поддержку с воздуха патрульной полиции, конвойным подразделениям и полиции превенции. В ряды пилотов вертолетной полиции возьмут тех, у кого уже есть летный опыт.

Ранее глава Нацполиции Сергей Князев заявлял, что на западные, восточные и северные области страны в первое время будут дислоцироваться по два экипажа на регион.

В свою очередь на столицу приходится наибольшее количество трасс, поэтому в Киеве должны постоянно находиться один-два экипажа.

Планируется, что на вооружении у копов появятся три модели вертолетов: H-145 (чаще используется для патрулирования, пригоден для перевозки спецназа), Н-125 и H-225, имеющие широкий спектр применения.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Национальная полиция Украина открыла набор в патрульную полицию АР Крым и город Севастополь. По словам Князева, стартовал набор граждан в патрульную полицию Автономной Республики Крым и города Севастополь, хотя в данный момент идет речь о 60 свободных должностных мест.