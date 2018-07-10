В столичном аэропорту снова "застряли" туристы

Об этом сообщает "КиевTV".

Туристы уже сутки не могут вылететь. Рейс переносили 4 раза. Люди даже не знают, вылетят ли вообще.

Туроператор утверждает, что о задержке рейса пассажиров предупредили заранее. А иногородним даже предложили жилье.

Как ранее сообщал УРА-Информ, около 800 украинских туристов " застряли" в Тунисе.

Позже в Министерстве иностранных дел Украины призвали граждан тщательно выбирать туроператоров в ходе планирования своих отпусков.