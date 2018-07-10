11:18 10.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве прощаются с выдающимся украинским диссидентом – ФОТО

Сегодня десятого июля, в Клубе Кабинета Министров Украины проходит церемония прощания с украинским диссидентом Левком Лукьяненко.

В Киеве прощаются с выдающимся украинским диссидентом – ФОТО

Как сообщают украинские СМИ, проститься с общественным деятелем пришли некоторые чиновники и народные депутаты.

Известно, что после завершения церемония прощания, тело Лукьяненко перевезут в Владимирский Собор в Киеве, где в 12:00 состоится отпевание за упокой.

 Известного украинского диссидента похоронят на Байковом кладбище в столице.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинский гражданский деятель и политик-диссидент Левко Лукьяненко умер на 89-м году жизни. Эту информацию подтвердил украинский писатель Владимир Яворивский. "Мы не спасли Левка! Он покинул нас!" - написал на своей странице в Facebook писатель Владимир Яворивский. Умер политзаключенный герой Украины Левко Лукьяненко. 


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