07:00 10.07.2018 | Политика | Новости
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Туск призвал Порошенко не "медлить" с процессом создания антикоррупционного суда

Президент Европейского Совета Дональд Туск призвал украинское правительство пересмотреть некоторые пункты в законе "О создании Высшего антикоррупционного суда". Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Брюсселе.

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По его словам, все европейское правовое сообщество ожидает от Киева внесения поправок в пункт законе, где говорится о "правовом пространстве" действия документа. Туск считает, что изменения позволят распространить юрисдикцию Высшего антикоррупционного суда на решения судов первой инстанции, говорится в совместном заявлении, принятом на саммите.

В свою очередь, на вопрос украинскому президенту о дате принятия поправок был дан следующий ответ: "Я надеюсь, что в четверг парламент поддержит поправку, которая может еще повысить эффективность этого суда".

Напомним, что Высший совет правосудия на заседании в понедельник, 18 июня, поддержал президентский проект закона "О создании Высшего антикоррупционного суда". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером на полях саммита в Брюсселе.


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