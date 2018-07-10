09:57 10.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста Савченко

В Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство о продлении ареста народного депутата Надежды Савченко.

Суд сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста Савченко

По информации пресс-службы суда, ходатайство намерены рассмотреть сегодня 10 июля.

Как известно, заключенная перебывает в суде еще с марта без возможности внесения залога до 20 мая. Впоследствии суд оставил Савченко под арестом до 13 июля.

22 марта Верховная Рада Украины дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко.

Добавим, что Надежде Савченко инкриминируют преступления, предусмотренные несколькими статьями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", народный депутат Украины Надежда Савченко написала письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Она обратилась с просьбой о помиловании украинских политзаключенных к президенту Путину.


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