00:00 10.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Сервис высшего пилотажа - в метро могут появится общественные туалеты

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предложило проект создания санитарных узлов в вагонах метро. Об этом передает пресс-служба ведомства. 

Сервис высшего пилотажа - в метро могут появится общественные туалеты

Покамест проектирование туалетов на станциях метрополитена не предусмотрено в строительных нормах, однако нормы проектирование новых и ремонт страх станций могут поменяться. 

По словам замглавы Минрегиона Львв Парцхаладзе, существует три варианта обустройства санузлами линии метрополитена. Так, альтернативой туалетам на станциях метро могут стать общественные туалеты при входе в метро или в подземных переходах. Также рассматривается возможность обустройства туалетами станций метро.

КП "Метрополитен" уже не раз сталкивалось с проблемой отсутствия туалетов, которые сегодня существуют только для персонала компредприятия.

"Мы решили также проанализировать и этот вопрос и рассмотреть предложение о введении новой норм", - отметил замглава министерства. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы. 


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