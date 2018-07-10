Сервис высшего пилотажа - в метро могут появится общественные туалеты

Покамест проектирование туалетов на станциях метрополитена не предусмотрено в строительных нормах, однако нормы проектирование новых и ремонт страх станций могут поменяться.

По словам замглавы Минрегиона Львв Парцхаладзе, существует три варианта обустройства санузлами линии метрополитена. Так, альтернативой туалетам на станциях метро могут стать общественные туалеты при входе в метро или в подземных переходах. Также рассматривается возможность обустройства туалетами станций метро.

КП "Метрополитен" уже не раз сталкивалось с проблемой отсутствия туалетов, которые сегодня существуют только для персонала компредприятия.

"Мы решили также проанализировать и этот вопрос и рассмотреть предложение о введении новой норм", - отметил замглава министерства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины обновляет государственные строительные нормы.