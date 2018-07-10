11:10 10.07.2018 | Общество | Новости
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Операция по спасению детей в Таиланде приостановлена

Губернатор провинции Чианграй Наронсак Ошоттанакорн заявил, что состояние здоровья четырех мальчиков и их тренера, которые все еще находятся в затопленной пещере в Таиланде, оценивается как удовлетворительное.

Операция по спасению детей в Таиланде приостановлена

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По предварительной информации, большинство детей, которых вытащили из пещеры, имеют инфекции. В связи с этим каждому спасенному человеку придется пробыть под наблюдением медиков в течение недели.

Согласно словам губернатора, операция по спасению подростковой футбольной команды и их тренера будет возобновлена примерно через 20 часов.

Напомним, футбольная команда из 12 подростков и их тренер находятся в ловушке в пещере Кхао Луанг уже более двух недель. Подростки оказались отрезанными от выхода из-за проливных дождей, которые частично затопили пещеру. Восемь из них были выведены на поверхность и госпитализирована в ходе операции, которая началась восьмого июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", что родители пострадавших ребят дали согласие на переправу своих детей по дну пещерного комплекса. Сейчас в спасательной операции принимают 13 специалистов: дайверов и пять членов элитного подразделения Военно-морского флота Таиланда SEAL.


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