Операция по спасению детей в Таиланде приостановлена

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

По предварительной информации, большинство детей, которых вытащили из пещеры, имеют инфекции. В связи с этим каждому спасенному человеку придется пробыть под наблюдением медиков в течение недели.

Согласно словам губернатора, операция по спасению подростковой футбольной команды и их тренера будет возобновлена примерно через 20 часов.

Напомним, футбольная команда из 12 подростков и их тренер находятся в ловушке в пещере Кхао Луанг уже более двух недель. Подростки оказались отрезанными от выхода из-за проливных дождей, которые частично затопили пещеру. Восемь из них были выведены на поверхность и госпитализирована в ходе операции, которая началась восьмого июня.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", что родители пострадавших ребят дали согласие на переправу своих детей по дну пещерного комплекса. Сейчас в спасательной операции принимают 13 специалистов: дайверов и пять членов элитного подразделения Военно-морского флота Таиланда SEAL.