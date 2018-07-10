16:28 10.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ликарчук - это "шестерка" нардепа Грановского, - блогер Филимоненко

Информация о "найденном журналистами доме" начальника ГФСУ Мирослава Продана под Киевом оказалась фейком. Об этом автор сюжета, журналист Всеволод Филимоненко рассказал на своей странице в Facebook.

Ликарчук - это

"Мне прислали информацию, убедили, что у Мирослава Продана есть дом в Стоянке под Киевом. Дом, оформленный на кума. Мы приняли эту информацию за чистую монету и даже сняли об этом сюжет. Очень жаль, но нам подбросили фейк. Мы нашли дом, где никто не живет. Такое тоже бывает.  Нас, журналистов, банально использовали. И я даже знаю, кто это сделал.  Думаю, имя нардепа Александра Грановского всем хорошо известно. Разгонять фейк очень активно принялся Константин Ликарчук, юрист Адамовского, партнера Грановского. Он взял нашу информацию и приплел безумные подробности – полк охраны и другой бред. Ликарчук много лет работает на  Грановского. Он сам не отрицает, что у них очень тесные отношения. Что я хочу сказать людям, которые нас подставили. Грановский может пользовать свою «шестерку» Ликарчука, как ему вздумается. Но мы -честные журналисты. И мы не собираемся быть дешевыми марионетками, выполняя заказы", - написал Филимоненко.

Ранее блогер разместил на своей странице в Facebook сюжет о загородном доме кума председателя ГФСУ Продана. Дом, по словам Филимоненко, находится в поселке Стоянка под Киевом.  Но в сюжете нет ничего, что бы указывало, что к недвижимости имеет отношение начальник налоговой.


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