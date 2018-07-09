В Украину опять возвращается жара

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, неделя начнется теплой погодой, которая задержится до выходных. Жарко будет на востоке, юге в Днепре и Кропивницком районах +28 +33. Немного свежее будет на западе - +24 +27.

Дожди с грозами завтра наиболее вероятны в западных областях - поднимается облачный влажный центр с юго-запада, из Румынии, Венгрии, Молдовы. Днем локальные дожди дотянет местами до северной части Украины. Восток, Юг, Центр - в сухой солнечной погоде. В Киеве 10 июля - лето. Максимально +27, +28, много солнца и среди дня вероятность кратковременного дождя с грозой.