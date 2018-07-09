В Украине начались масштабные военные учения - ФОТО

Накануне в морской порт зашел американский ракетный эсминец USS Porter (DDG 78). Также в учениях примет участие флагманский корабль ВМФ США USS Mount Whitney.

Кроме американских прибывают также корабли ВМФ Турции и Румынии, подразделения специального назначения и водолазы из Великобритании и Канады, грузинские и молдавские подразделения морской пехоты.

Всего будут участвовать в учениях Sea Breeze-2018 военнослужащие 14 государств - Болгарии, Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Литвы, Молдовы, Норвегии, Румынии, Польши, Турции и Швеции.

В ходе учений, которые будут длиться с 9 по 21 июля, отработают задания, согласованные многонациональным штабом по планированию и ведению морских операций в соответствии со стандартами НАТО, в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Литве начинаются крупнейшие в истории страны национальные военные учения "Perkūnas griausmas 2018". Отмечается, что учения будут проходить на протяжении двух недель с 3 по 15 июня, литовские вооруженные силы как самостоятельно, так и с союзниками по НАТО проведут совместные учения стран Балтии.