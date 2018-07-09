Украинские политики должны раз и навсегда отказаться от ультраправого национализма, - Волкер

Об этом он рассказал в интервью каналу OstWest.

По его словам, на сегодняшний день в стране сильно распространено национальное самосознание, патриотизм и активное общество, однако экстремальне взгляды, фашизм, расизм не должны иметь место.

На вопрос о влиянии таких "псевдо" гражданских организаций и степени их влияния Волкер ответил следующим образом: "К счастью, это всего лишь небольшое меньшинство, не оказывающее влияние на государственную политику и не влияющее на то, в каком направлении развивается Украина".

Американец, кроме того, осудил постоянные погромы ромских лагерей, которые участились в Украине за последние два месяца.

Как сообщалось в "УРА-Информ", специальный представитель Госдепартамента США по вопросу Украины Курт Волкер считает, что вмешательство Российской Федерации в дела украинского государства привели к тяжелому гуманитарному кризису на Донбассе.