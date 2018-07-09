14:35 09.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100198440:labazovych

Стало известно о перспективе введения платных дорог в Украине

Советник председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Александр Кава поведал о перспективе введения платных дорог в нашей стране.

Стало известно о перспективе введения платных дорог в Украине

Об этом он сообщил на пресс-брифинге сегодня, 9 июля.

Согласно его словам, на сегодняшний день открыть "зеленый свет" на платные дороги возможно только для дорог, построенных на условиях концессии. В частности, это касается исключительно новых дорог, которые будут строиться на существующих дорогах.

"Сейчас вводить плату нельзя", - отметил Кава.

Нпоследок председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины добавил, что каждая такая концессионная дорога должна иметь альтернативу для бесплатного проезда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", около десяти евроцентов за километр будет стоит проезд по первой платной дороге в Украине, которая соединит Киев и Белую Церковь. Известно, что для подписания договора с частным инвестором на строительство концессионной дороги Краковец-Львов необходимо изменить законодательство в отношении концессий.


Поделиться
Читайте также:
 
Нардепы не хотят голосовать за блокировку сайтов без решения суда В Брюсселе стартовал 20-й саммит Украина - ЕС Засуха убивает урожай в Крыму В Канаде во время фестиваля сгорели десятки автомобилей - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив