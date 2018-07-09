Стало известно о перспективе введения платных дорог в Украине

Об этом он сообщил на пресс-брифинге сегодня, 9 июля.

Согласно его словам, на сегодняшний день открыть "зеленый свет" на платные дороги возможно только для дорог, построенных на условиях концессии. В частности, это касается исключительно новых дорог, которые будут строиться на существующих дорогах.

"Сейчас вводить плату нельзя", - отметил Кава.

Нпоследок председатель Государственного агентства автомобильных дорог Украины добавил, что каждая такая концессионная дорога должна иметь альтернативу для бесплатного проезда.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", около десяти евроцентов за километр будет стоит проезд по первой платной дороге в Украине, которая соединит Киев и Белую Церковь. Известно, что для подписания договора с частным инвестором на строительство концессионной дороги Краковец-Львов необходимо изменить законодательство в отношении концессий.