Пиарщики Суркиса продолжают плодить фейковые аккаунты Екатерины Чаус – их уже четыре

Многие сообщения на страницах сделаны в один день, с разницей в публикации всего в несколько минут.

Ранее сама Екатерина Чаус уже комментировала эту ситуацию, заявив, что в социальной сети Facebook она не имеет ни единого личного акканута.

"У меня вообще нет профиля в этой социальной сети (Facebook, - ред.). А все фото, которые там опубликованы были собраны на просторах Интернета", - уточнила девушка.

На вопрос о том, кто по ее мнению и зачем создает страницы от ее имени и распространяет таким образом фейковые новости, Чаус ответила:

"Есть мужчины, которые в своих мужских разборках предпочитают нападать на женщин и детей. Все кто это видит, понимают, с кем на самом деле имеют дело и делают выводы о низком моральном облике этих персонажей".

Политолог Сергей Быков, комментируя провокацию против девушки, отметил, что это низко, уточнив, что фейки - дело рук "обиженного дедушки Суркиса".

"Не я один, наверное, давно одним глазом наблюдаю за войной вокруг ФФУ. И это история очередное ее проявление, но в этом конкретном случае обиженный дедушка Суркис таки жестко дал в штангу. Тут мне его стало немного жаль. Во-первых, создавать фейко-посты, а тем более, от имени девушки, это как минимум низко, а во-вторых, самое время ему менять технологов", - отметил политолог.

О фейковости аккаунта Екатерины Чаус ранее писало и футбольное издание "Трибуна". Журналисты, в частности, отметили, что посты от ее имени "крутят" в Fb по средствам платной рекламы, что автоматически указывает на их заказной характер. За такими действиями могут стоять враги президента ФФУ, предположило издание в материале от 3 июля.

Однако вскоре (8 июля), видимо забыв о предыдущей своей статье, " Трибуна " разметила текст под заголовком "Украинская комедия. Если бы Данте Алигьери написал о нашем футболе". Смысл написанного разобрать сложно, но в тексте автор периодически ссылается на фото и посты фейковой страницы Екатерины Чаус.

В этом свете стоит уточнить, что сайт "Трибуна" принадлежит ООО "СПОРТ СЕГОДНЯ". До 2013 года одноимённая компания существовала в Москве, оказывав там ровно такие же услуги (рекламная деятельность, рекламное агентство), которые сегодня оказывает и украинское ООО.

Резюмируя изложенное, можно предположить, что пиарщики Суркиса не отказались от идеи воевать с Павелко по средствам нападок и дискредитации Екатерины Чаус. Хотя информация о том, что девушка действительно приходится действующему президенту ФФУ гражданской женой до сих пор никем официально не подтверждена. Более того, эффективность такой "войны" - под большим вопросом, ведь Суркисы скорее вредят себе, нежели Екатерине, работая подобными методами.