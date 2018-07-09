02:00 09.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Петр Порошенко почтил память погибших поляков в 1943-1944 годах в ходе Волынской трагедии

Президент Украины Петр Порошенко посетил Волынскую область для участия в мероприятиях памяти украинский - жертв польско-украинского конфликта 1943-1944 годов. Об этом передает пресс-служба главы государства. 

Петр Порошенко почтил память погибших поляков в 1943-1944 годах в ходе Волынской трагедии

Сообщается, что в ходе памятных мероприятий украинский лидер открыл Мемориал памяти украинский, погибших от рук польских "крестьянских батальонов" и подразделений Армии Крайовой в 1944 году.

Президент напомнил, что более 70 лет назад украинцы Сагрыни и окружающих сел стали жертвой вооруженной акции, которую совершили против мирных жителей.

Порошенко принял участие в богослужении по погибшим украинском, а также встретится с представителями украинской общины Польши.

Сагринь - это польское село Грубешивского уезда Люблинского воеводства, в пределах этнической украинской территории Холмщина. Украинский жителей Сагрыни было уничтожено подразделениями Польской Армии Крайовой и Крестьянские батальоны 10 марта 1944. На православном кладбище в Сагрыни построен памятный крест, на монументе высечены фамилии 660 Украинская, которые удалось установить.

Как сообщалось в "УРА-Информ", польский президент Анжей Дуда посетил Украину для проведение ритуальных мероприятий по годовщине Волынской трагедии


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