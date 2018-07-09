11:39 09.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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ЛДНР полностью пропала мобильная связь

Сегодня с утра девятого июля, в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках полностью пропала связь мобильного оператора Vodafone.

ЛДНР полностью пропала мобильная связь

Как сообщил так называемый "глава министерства ДНР" Виктор Яценко, сигнал отсутствует как в ДНР, так и в ЛНР.

Известно, что произошла авария и полостью пропала связь с оператором. Повреждение предположительно на подконтрольной Украине территории. В данное время нет никаких подробностей случившегося.

В пресс-службе Vodafone Ukraine LIGA.net уточнили, что мобильной связи нет в связи с обрывом оптововолоконного кабеля.

"Подробности, где это произошло, уточняем. Если на подконтрольной Украине территории, то ремонтные работы начнутся быстрее", - сказали в пресс-службе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", военная контрразведка выявила в рядах ВСУ военного, который в 2014 году вступил в ряды террористов псевдореспублики "ДНР". Сообщается, что во время допроса житель Херсонской области признался, что 2014 году поехал к родственникам в Часов Яр, где присоединился к боевикам пророссийских бандформирований и поступил на службу в так называемый штаб "ДНР" в городе Часов Яр.


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