19:47 09.07.2018 | Общество | Новости
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Космических туристов будут запускать на орбиту с первого в Европе космопорта

Компания Virgin Galactic объявила о партнерстве с итальянскими аэрокосмическими компаниями Sitael и Altec об использовании еще не построенного космопорта в Гротталье.

Космических туристов будут запускать на орбиту с первого в Европе космопорта

Если проект будет успешным, Virgin Galactic может стать первой компанией, которая запустит кого-то в космос из Италии или любой другой страны ЕС, пишет The Verge.

Предполагается, что оба партнера будут работать с Virgin Galactic, чтобы разработать инфраструктуру для проведения космических полетов с космодрома Гротталье. При этом три компании не оговорили сроки этих рейсов. При этом будущий космопорт планируется перестроить из аэропорта коммуны Гротталье.

Он будет использоваться только для запусков с помощью самолета-носителя WhiteKnightTwo. Оборудовать его стартовыми столами для вертикального пуска ракет не планируется.

В числе клиентов Virgin Galactic будут как космические туристы, так и Итальянское аэрокосмическое агентство. В частности, планируются полеты научных миссий и запуски небольших спутников.

Сейчас в Virgin Galactic есть только один активный космический самолет, получивший название VSS Unity, который все еще проходит испытания на стартовой площадке компании в Мохаве в Калифорнии.

Космический самолет предназначен для того, чтобы перевезти пассажиров в суборбитальное пространство, где они почувствуют несколько минут невесомости, прежде чем вернуться на Землю.

Чтобы добраться до космоса, транспортное средство переносится на большую высоту большим самолетом-носителем WhiteKnightTwo. Сейчас Virgin Galactic совершил два рейса VSS Unity, а также многочисленные тестовые полеты, чтобы корабль был готов к перевозке людей. Однако VSS Unity еще не вышел в космос.

Несмотря на это, у компании есть длинный список людей, ожидающих своего рейса на орбиту, причем сотни клиентов оплатили депозиты в размере 250 тысяч долларов за билет.

Virgin Galactic не называет дату первых пассажирских рейсов, но генеральный директор компании Ричард Брэнсон сказал, что он может летать на космическом самолете уже в этом году.


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