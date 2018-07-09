Франция начнет бороться с фейковыми новостями

В тексте нового закона говорится, что суд отныне будет самостоятельно решать, являются ли достоверными сообщения, опубликованные в период выборов и должны ли они быть удалены. Кроме того, закон позволит кандидатам на выборах подать в суд с целью удаления противоречивых новостных публикаций в Facebook и Twitter.

Министр культуры Франсуаз Ниссен считает, что новое законодательство станет ценным инструментом для лучшей защиты нашей демократии. Теперь остается последний этап аккредитации закона. Документ может быть оспорен Конституционным Советом Франции в связи с возможными нарушениями свободы слова.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно страны-члены G7 договорились совместно противодействовать влиянию негативной российской пропаганды.