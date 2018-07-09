Англичане устроили мародерство в сети шведских магазинов IKEA

Сообщается, что в тот же вечер, когда англичане одержали победу над командой, английские фанаты захватили магазин ИКЕА в Вестфилд Стратфорд Сити. Болельщики били мягкую мебель и прыгали по кроватям, распевая слоганы в поддержку сборной.

Люди разбрасывали пищу и разливали алкоголь по магазинам. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ для усмирения болельщиков, более 15 человек были задержаны.

Напомним, что экс-футболист сборной Швеции Златан Ибрагимович предложил экс-капитану сборной Англии Девиду Бэкхэму увлекательное пари. Швед предложил Бекхэму купить ему все, что он пожелает, если его сборная победит. Но, увы, удачи оказалась на стороне Девида.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее сборная Англии стала 3-им участником полуфинала Чемпионата мира-2018 разгромив шведскую команду.