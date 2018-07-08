В Украину снова возвращается аномальная жара

На западе страны в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температура воздуха днем прогреется до плюс 25-25 градусов.

В центральных части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях сегодня жарко и без осадков, дневная температура составит 25-28 выше нуля.

До плюс 29-30 сегодня в Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, Температуры воды в Черном море составит 17-18 тепла, в Азовском 18-19.

Ясная погода ожидается в Киеве вечером, а днем небо могут ненадолго затянуть облака. Без осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в праздник Ивана Купала, а также восьмого июля, в большинстве областях Украины сохранится летняя погода. Температура поднимется до +25+30 градусов.