13:31 08.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине начнут обустраивать пешеходные переходы для инвалидов

В Украине с 2018 года вводится обязательное проектирование пешеходных зон на улицах и дорогах с учетом потребностей людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Об этом передает ligazakon.net.

В Украине начнут обустраивать пешеходные переходы для инвалидов

Соответствующая норма содержится в новом ДБН 2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов", который вступает в силу с 1 сентября 2018 года.

Начиная с осени 2018 года обустройство пешеходных переходов необходимо осуществлять с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения, в частности:

- применение на тротуаре или пешеходной дорожке с пешеходным переходом пандусов или обустройства всего пешеходного перехода на одном уровне с тротуаром или проезжей частью;

- обустройство регулируемых пешеходных переходов специальными звуковыми сигналами;

- снижение бордюра до уровня проезжей части на повышенных островках безопасности или наземных пешеходных переходах;

- обустройство разноуровневых пешеходных переходов лифтами или пандусами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Верховная рада Украины приняла закон относительно установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции.


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