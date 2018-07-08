В Украине начнут обустраивать пешеходные переходы для инвалидов

В Украине с 2018 года вводится обязательное проектирование пешеходных зон на улицах и дорогах с учетом потребностей людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Об этом передает ligazakon.net.
Соответствующая норма содержится в новом ДБН 2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов", который вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
Начиная с осени 2018 года обустройство пешеходных переходов необходимо осуществлять с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения, в частности:
- применение на тротуаре или пешеходной дорожке с пешеходным переходом пандусов или обустройства всего пешеходного перехода на одном уровне с тротуаром или проезжей частью;
- обустройство регулируемых пешеходных переходов специальными звуковыми сигналами;
- снижение бордюра до уровня проезжей части на повышенных островках безопасности или наземных пешеходных переходах;
- обустройство разноуровневых пешеходных переходов лифтами или пандусами.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Верховная рада Украины приняла закон относительно установления группы инвалидности участникам антитеррористической операции.