В Таиланде продолжается операция по освобождению юниорской футбольной команды

Сообщается, что родители пострадавших ребят дали согласие на переправу своих детей по дну пещерного комплекса. Сейчас в спасательной операции принимают 13 специалистов: дайверов и пять членов элитного подразделения Военно-морского флота Таиланда SEAL.

Однако, шестеро и их тренер пока остаются в пещере. Им регулярно доставляют пищу, кислород и медицинскую помощь, международная команда работает над планом их освобождения.

Напомним, что 12 парней и футбольный тренер, которые оказались в ловушке в тайской пещере, могут остаться там еще на несколько месяцев. Пещерный комплекс в Чианг Рай на севере Таиланда регулярно затапливается во время дождливого сезона.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в операции по освобождению заблокированных наводнением детей из пещеры на севере Таиланда, есть первые жертвы.