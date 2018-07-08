Украинские военные продолжают оттеснять боевиков прямо к российской границе

Сообщается, что благодаря успешным боевым тактическим действиям ВСУ успешно оттеснили пророссийских наемников к границе с РФ. Управлением в населенном пункте отправились осуществлять участковый инспектор и другие представители органов власти.

Работа по улучшению тактического положения вокруг Золотое-4 велась с 2014 года, однако только спустя 4 года войны ВСУ удалось без жертв со стороны гражданского населения завладеть населенным пунктом. Сейчас местным военные доставляют гуманитарную помощь, медикаменты и одежду.

Стоит отметить, что до 2 июля в населенном пункте Золотое-4 никогда не было присутствии представителей Национальной полиции Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил пророссийские бандформирования 13 раз открывали огонь по позициям украинских военных.