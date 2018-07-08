Украина и США проведут плановые военные учение на море

В Черное море вошли первые участники украинско-американских учений Си Бриз-2018 - ракетные эсминцы 6-го флота США "DDG-78 USS Porter"

Водоизмещение эсминца составляет 6783 длинных тонны, длина - 153,92 метров. Экипаж составляет 337 человек, в том числе, 23 офицера.

Американский флагманский корабль USS Mount Whitney направился в Одессу для участия в совместных с Украиной военно-морских учениях Sea Breeze 2018. В них также будет задействован и ракетный эсминец USS Porter, говорится в сообщении командования 6-го флота ВМС США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Польше и странах Балтии НАТО проведут масштабные военные учения с участием 18 тыс солдат и офицеров.