12:49 08.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украина и США проведут плановые военные учение на море

В Одесский морской порт прибыла эскадра американских кораблей. Об этом передает "BSNews".

Украина и США проведут плановые военные учение на море

В Черное море вошли первые участники украинско-американских учений Си Бриз-2018 - ракетные эсминцы 6-го флота США "DDG-78 USS Porter"

Водоизмещение эсминца составляет 6783 длинных тонны, длина - 153,92 метров. Экипаж составляет 337 человек, в том числе, 23 офицера.

Американский флагманский корабль USS Mount Whitney направился в Одессу для участия в совместных с Украиной военно-морских учениях Sea Breeze 2018. В них также будет задействован и ракетный эсминец USS Porter, говорится в сообщении командования 6-го флота ВМС США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Польше и странах Балтии НАТО проведут масштабные военные учения с участием 18 тыс солдат и офицеров.


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