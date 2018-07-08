18:42 08.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Путин отказывается признавать Крым "украинским", - Волкер

Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер дал несколько комментариев о готовящейся встрече президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Путин отказывается признавать Крым

Об этом передает OstWest.

По его словам, важность переговоров состоит в том, что два лидера таких весомых государств вообще могут сесть за стол для проведения дискуссии, это уже можно считать большим прогрессом. 

На сегодняшний день две сверхдержавы имеют множество разногласий, очень важно поддерживать связь друг с другом. Также Волкер опроверг ранее "запущенную" в СМИ информацию о признании Трампом аннексии Крыма: "Белый Дом высказался в дальнейшем очень ясно: советник Президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма".

Напомним, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретится с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 16 июля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Курт Волкер напомнил о праве украинских военных применять оружие на Донбассе.


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