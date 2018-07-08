15:48 08.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем семьи - ФОТО

Сегодня, 8 июля, в Украине празднуют Демь семьи. Об этом говорится в указе Президента о "О праздновании в Украине некоторых памятных дат и профессиональных праздников", который был подписан 30 декабря 2011-го.

Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем семьи - ФОТО

На своей странице в Facebook Порошенко поздравил украинцев с праздником и опубликовал снимок со своими родителями: "Семья - это извечная опора, где каждый человек черпает любовь, надежду и духовные силы. Благодарю своих родителей, которые воспитали во мне любовь к людям и к родной земле, научили работать и достигать целей".

В связи с праздничной датой в некоторых городах Украины запланированы концерты, фестивали, народные гуляния и выставки.

Стоит отметить, что большинство стран отмечает День семьи15 мая – эта дата установлена Генеральной Ассамблеей ООН еще в 1993 году

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно мир выразил глубокую солидарность в день рождение английского учёного и государственного деятеля, легендарного математика и логиста Исаака Ньютона.


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