02:00 08.07.2018 | Общество | Новости
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Могут ли обычные граждане почувствовать себя настоящими звездами: в Новой Зеландии это стало возможным - ФОТО

Фотограф из Новой Зеландии Трой Гудолл создал проект, в котором обыватели на время могут ощутить себя в "шкуре" популярных голливудских актеров. Об этом передает Bored Panda.

Могут ли обычные граждане почувствовать себя настоящими звездами: в Новой Зеландии это стало возможным - ФОТО

Проект творца называется Almost Famous. Фотограф нашел простых людей со знаменитыми именами и сфотографировал их в декорациях, напоминающих об их звездных тезках.

Мастер использует образы Джулии Робертс, Майкла Джордана, Джони Дэппа и многих других для создания фото-коллажей. 

Сам Трой написал на своей странице Instagram, что его клиента часто имеют проблемы с бронированием столиков в ресторанах или заказом гостиничных номеров из-за того, что многие люди думают, что они шутят и не воспринимают их всерьез.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Российской Федерации прошла музыкальная премия RU.TV на которой наградили звезд не только российского эстрады, но и украинских исполнителей также.


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