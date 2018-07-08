Могут ли обычные граждане почувствовать себя настоящими звездами: в Новой Зеландии это стало возможным - ФОТО

Проект творца называется Almost Famous. Фотограф нашел простых людей со знаменитыми именами и сфотографировал их в декорациях, напоминающих об их звездных тезках.

Мастер использует образы Джулии Робертс, Майкла Джордана, Джони Дэппа и многих других для создания фото-коллажей.

Сам Трой написал на своей странице Instagram, что его клиента часто имеют проблемы с бронированием столиков в ресторанах или заказом гостиничных номеров из-за того, что многие люди думают, что они шутят и не воспринимают их всерьез.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Российской Федерации прошла музыкальная премия RU.TV на которой наградили звезд не только российского эстрады, но и украинских исполнителей также.