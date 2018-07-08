Мексика выдала США разыскиваемого годами мафиози "№1"

Об этом передает персс-служба генпрокуратуры Мексики.

Сообщается, что наркобарона Гусмана задержали в январе 2017 года и экстрадирован в США, он был взят под стражу в городе Сьюдад-Хуарес еще в мае 2016 года. Его "правую руку" Нуньеса задержали спустя год. В США подозревают в совершении множества преступлений, в частности, торговли наркотиками, убийствам государственных лиц и полицейских, шантажем и "рэкетом".

Примечательно, что Синалоа это крупнейший наркокартель Мексики, на долю которого приходится до 60 процентов всего наркотрафика в США. В американском штате Аризона сотрудники правоохранительных органов постоянно вылавливают мексиканских наркоторговцев, которые пытаются ввезти в страну контрабандные наркотики. Экстрадиция Нуньеса может на время приостановить поток наркотиков через американскеи границы.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в городе Гвадалахара, столице штата Халиско на западе Мексики, произошло вооруженное нападение во время ритуальной процессии.