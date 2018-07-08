14:49 08.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Гройсман сожалеет о смерти "украинского свиточа" Левка Лукьяненка

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посвятил памятный пост Левку Лукьяненко на своей странице в Twitter. 

Гройсман сожалеет о смерти

Премьер лично встречался с Лукьяненко всего несколько месяцев назад, а сегодня, как утверждает сам Гройсман, он как и многие украинцы почтит минутой молчания легендарного украинского гражданского деятеля.

"Это человек, который всю свою жизнь посвятил служению Украине. Борьбе за ее свободу и независимость. Настоящий Герой Украины. Покойся с миром, Левко Григорьевич ...", - написал глава правительства.

Напомним, что это уже вторая существенная потеря для украинской истории в начала года. Совсем недавно в Киеве в больнице "Феофания" умер выдающийся украинский писатель и политик, народный депутат первых созывов, первый председатель Народного руха Украины, Герой Украины Иван Драч. Очень примечательно, что на его похоронах присутствовал и Лукьяненко. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", бывший советский диссидент и гражданский деятель политик и общественный деятель, народный депутат Украины, Герой Украины, писатель, автор Акта провозглашения независимости Украины Левко Лукьяненко попал в реанимацию вечером 7 июля, а спустя несколько часов скончался в своей палате.


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