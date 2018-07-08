17:46 08.07.2018 | Общество | Новости
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Германские правозащитники стали на сторону мигрантов

По Германии прокатились митинги и акции в поддержку спасателей, помогающим беженцам в Средиземном море. Об этом передает DW.

Германские правозащитники стали на сторону мигрантов

В Берлине на центральные улицы вышли более 12 тыс человек. Участники акции держали в руках спасательные жилеты оранжевого цвета в знак солидарности с беженцами.

В издании сообщили, что аналогичные демонстрации прошли в Ганновере, где на демонстрацию вышли около двух тысяч человек, в Бремене - около тысячи, в Мюнхене, Лейпциге, Хайдельберге и во Франкфурте-на-Майне. Германия сегодня занимает первое место в Европе по количеству мигрантов и беженце в стране. Каждый третий житель страны носит мусульманское имя и фамилию.

Напомним, что на сегодняшний день принятие беженцев странами-членами при помощи квотного распределения, а также финансирование в объеме 3 млрд евро международных организаций не могут в полной мере обеспечить запланированный сценарий возвращение мигрантов на их родину. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство итальянского премьера Конте выдало распоряжение по запрету входа в национальные порты кораблей неправительственных организаций, которые спасают мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море из Африки в Европу.


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