Германские правозащитники стали на сторону мигрантов

В Берлине на центральные улицы вышли более 12 тыс человек. Участники акции держали в руках спасательные жилеты оранжевого цвета в знак солидарности с беженцами.

В издании сообщили, что аналогичные демонстрации прошли в Ганновере, где на демонстрацию вышли около двух тысяч человек, в Бремене - около тысячи, в Мюнхене, Лейпциге, Хайдельберге и во Франкфурте-на-Майне. Германия сегодня занимает первое место в Европе по количеству мигрантов и беженце в стране. Каждый третий житель страны носит мусульманское имя и фамилию.

Напомним, что на сегодняшний день принятие беженцев странами-членами при помощи квотного распределения, а также финансирование в объеме 3 млрд евро международных организаций не могут в полной мере обеспечить запланированный сценарий возвращение мигрантов на их родину.

Как сообщалось в "УРА-Информ", руководство итальянского премьера Конте выдало распоряжение по запрету входа в национальные порты кораблей неправительственных организаций, которые спасают мигрантов, пытающихся переплыть Средиземное море из Африки в Европу.