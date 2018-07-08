11:52 08.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Французская армия начала вооружаться бронеавтомобилями "Третьего миллениума"

Французская компания Arquus представила новую легкую бронемашину Scarabee с колесной формулой 4х4, которой планируют заменить бронемашины семейства Panhard VBL, которая может поступить на вооружение французских военных в 2025 году. 

Французская армия начала вооружаться бронеавтомобилями

Об этом говорится на официальном сайте компании.

Сообщается, что специалисты по Arquus уже начали испытания первого тестового прототипа Scarabee

На официальной презентации, на который был представлен на международной оружейной выставке Eurosatory 2018, автомобиль будет гибридным. Более того, Scarabee может получить дистанционно управляемый боевой модуль Hornet 30 с автоматической пушкой

Бронемашина является частью второго этапа программы SCORPIO по замене парка бронированной техники Франции. Планируется, что правительство Франции закупит ее не раньше 2025.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Украине прошли успешные испытания противотанкового комплекса " Скиф".


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