Александр Хуг знает настоящую причину продолжения конфликта на востоке Украины

Об этом передает Hromadske radio.

По его словам, миссия ОБСЕ фиксирует значительно меньше обстрелов со времени подписание "летнего" перемирия. Однако, лишь временное облегчение для гражданского населения, ведь вдоль всей линии разграничения огонь не прекращается ни на минуту.

"Одна из причин, почему происходят эти события, - отсутствие доверия", - отметил Хуг.

Напомним, что в ходе встречи трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона и боевики подтвердили приверженность к полному и всеобъемлющему прекращению огня с 1 июля 00.01 по киевскому времени.

Как сообщалось в "УРА-Информ", около 300 парламентариев из Европы, Северной Америки и Азии примут участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Берлине 7-11 июля.