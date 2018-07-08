12:17 08.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100198378:roman

Александр Хуг знает настоящую причину продолжения конфликта на востоке Украины

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг уверенно заявляет, что основной причиной продолжения эскалации конфликта на Донбассе является близкое расположение позиций вооруженных сил и вооруженных формирований, а также размещение тяжелого вооружения.

Александр Хуг знает настоящую причину продолжения конфликта на востоке Украины

Об этом передает Hromadske radio.

По его словам, миссия ОБСЕ фиксирует значительно меньше обстрелов со времени подписание "летнего" перемирия. Однако, лишь временное облегчение для гражданского населения, ведь вдоль всей линии разграничения огонь не прекращается ни на минуту. 

"Одна из причин, почему происходят эти события, - отсутствие доверия", - отметил Хуг. 

Напомним, что в ходе встречи трехсторонней контактной группы в Минске украинская сторона и боевики подтвердили приверженность к полному и всеобъемлющему прекращению огня с 1 июля 00.01 по киевскому времени.

Как сообщалось в "УРА-Информ", около 300 парламентариев из Европы, Северной Америки и Азии примут участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет в Берлине 7-11 июля.


Поделиться
Читайте также:
 
Французская армия начала вооружаться бронеавтомобилями "Третьего миллениума" В столице жители нашли змею, занесенную в Красную книгу Абэ настаивает на полном ядерном разоружении КНДР Трамп будет угрожать Германии, если тане откажется от строительства "Северного потока-2"
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив