08:00 07.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине продолжает расти насилие в отношении цыганского населения

Национальная полиция Украины в 2018 году получила шесть сообщений о нападении на поселение ромов. Об этом передает пресс-служба Нацполиции. 

В Украине продолжает расти насилие в отношении цыганского населения

По словам председателя Нацполиции Сергея Князева, на сегодняшний день в стране насчитывается около 3100 мест компактного проживания ромов, общей численность более 100 000 человек.

В отношении в правоохранительном ведомстве возбуждено шесть уголовных и административных производств, из которых: четыре по фактам хулиганских действий, три - по признакам нарушения равноправия граждан, одно - за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, а также одно производство - по факту умышленного убийства.

Также он отметил чрезмерный рост насилия в отношении ромов в столице за последние два месяца.

Напомним, что ночью, 21 апреля вооруженные палками и слезоточивым газом члены экстремистской ультраправого группировки прогнали ромов с Лысой горы, а потом сожгли их жилье. Позже во Львове более 30 мужчин в масках напали на несколько цыганских семей, проживавших во временных помещениях. Они выгнали пятерых взрослых и десять детей, среди которых было двухмесячный младенец, а затем сожгли их дома. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", пресс-секретарь офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссель утверждает, что в Украине власти должны пресечь самовольные действия радикальных парамилитарных группировок в отношении национальных меньшинств.  


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