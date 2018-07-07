В Украине продолжает расти насилие в отношении цыганского населения

По словам председателя Нацполиции Сергея Князева, на сегодняшний день в стране насчитывается около 3100 мест компактного проживания ромов, общей численность более 100 000 человек.

В отношении в правоохранительном ведомстве возбуждено шесть уголовных и административных производств, из которых: четыре по фактам хулиганских действий, три - по признакам нарушения равноправия граждан, одно - за вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность, а также одно производство - по факту умышленного убийства.

Также он отметил чрезмерный рост насилия в отношении ромов в столице за последние два месяца.

Напомним, что ночью, 21 апреля вооруженные палками и слезоточивым газом члены экстремистской ультраправого группировки прогнали ромов с Лысой горы, а потом сожгли их жилье. Позже во Львове более 30 мужчин в масках напали на несколько цыганских семей, проживавших во временных помещениях. Они выгнали пятерых взрослых и десять детей, среди которых было двухмесячный младенец, а затем сожгли их дома.

Как сообщалось в "УРА-Информ", пресс-секретарь офиса Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Троссель утверждает, что в Украине власти должны пресечь самовольные действия радикальных парамилитарных группировок в отношении национальных меньшинств.