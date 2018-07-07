Синоптик рассказала о погоде на выходных в Украине - ФОТО

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, сегодня влажная погода с локальными дождями охватит большую часть территории Украины. Сухо будет только в Крыму, на Николаевщине, Запорожье, Луганщине и Донетчине. Несмотря на это, в стране потеплеет на два градуса: ожидается 25-30 градусов, а в Донецкой и Запорожской областях вероятно до +32 градусов.

В свою очередь, восьмого июля на востоке, юге и в большинстве центральных областей Украины будет сухо и тепло, даже жарко, +25+32 градуса. А вот на западе похолодает до +22+25 градусов. При этом, в западной части и на севере в воскресенье местами пройдут грозовые дожди.

Также Диденко отметила, что в понедельник большинство областей снова накроют дожди, кроме юго-востока. Температура воздуха ожидается в пределах 22-27 градусов, на западе - 18-23 градуса, на востоке - до 30 градусов.

Стоит добавить, что в Киеве атмосферный фронт обусловит отдельные дожди, возможно с грозами.