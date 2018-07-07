С тихоокеанского мусора смастерили огромного кита - ФОТО

О проекте бюро написало на своем сайте. Студия использовала мусор, который нашли в "пластиковом супе" Тихого океана, - об этом пишет "Еспресо".

"Пластиковый суп" или "пластиковое пятно" - это огромное образование посреди Тихого океана, где десятилетиями из-за течений накапливается пластик. Главная причина существования этой субстанции - это то, что пластик выбрасывают в воду, а не отправляют на переработку. Из-за этого вода заражается токсинами.

Из мусора дизайнеры возвели четырехэтажного кита. Инсталляцию разместили в одном из каналов города в рамках триеннале в Брюгге.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в украинской столице на территории центрального железно-дорожного вокзала мусор мешает пройти к магазинам и метро. Такая ситуация очень возмутила гостей и жителей Киева.