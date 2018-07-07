Румыны обвинили дизайнеров Dior в краже их национальных костюмов - ФОТО

Жители Румынии заметили сходство в одежде из коллекции известного бренда Dior и обвинили модельеров компании в наглом "копировании" их национальных костюмов для создания своих брендовых коллекций.
Об этом передает Bored Panda.
Сообщается, что румыны недовольны тем, что дизайнеры компании просто скопировали традиционный национальный наряд региоан Бихор. Новое пальто Dior имеет потрясающую схожесть с традиционным пальто из региона Бихор. Дом моды сейчас продает пальто за 30 000 евро, что явно не по-карману многим жителям Румынии.
В свою очередь, руководство компании утверждает, что они создали новую линию одежды "Bihor Couture", которая помогает сохранить традиции и часть денег перечисляет напрямую для румынского модного журнала "Beau Monde".
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно компания Structured Asset Sales подала в суд на британского исполнителя Эда Ширана, обвинив его в откровенном плагиате.