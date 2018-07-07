23:00 07.07.2018 | Общество | Новости
100198359:roman

Румыны обвинили дизайнеров Dior в краже их национальных костюмов - ФОТО

Жители Румынии заметили сходство в одежде из коллекции известного бренда Dior и обвинили модельеров компании в наглом "копировании" их национальных костюмов для создания своих брендовых коллекций. 

Румыны обвинили дизайнеров Dior в краже их национальных костюмов - ФОТО

Об этом передает Bored Panda.

Сообщается, что румыны недовольны тем, что дизайнеры компании просто скопировали традиционный национальный наряд региоан Бихор. Новое пальто Dior имеет потрясающую схожесть с традиционным пальто из региона Бихор. Дом моды сейчас продает пальто за 30 000 евро, что явно не по-карману многим жителям Румынии.

В свою очередь, руководство компании утверждает, что они создали новую линию одежды "Bihor Couture", которая помогает сохранить традиции и часть денег перечисляет напрямую для румынского модного журнала "Beau Monde". 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно компания Structured Asset Sales подала в суд на британского исполнителя Эда Ширана, обвинив его в откровенном плагиате.


Поделиться
Читайте также:
 
На Львовщине малолетняя дочь зарезала собственного отца Одесситы вышли на пикет в поддержку защиты дельфинов - ФОТО На Сумщине правоохранители задержали очередного оружейного торговца В столице свадебный кортеж протаранил пенсионера - ФОТО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив