Румыны обвинили дизайнеров Dior в краже их национальных костюмов - ФОТО

Об этом передает Bored Panda.

Сообщается, что румыны недовольны тем, что дизайнеры компании просто скопировали традиционный национальный наряд региоан Бихор. Новое пальто Dior имеет потрясающую схожесть с традиционным пальто из региона Бихор. Дом моды сейчас продает пальто за 30 000 евро, что явно не по-карману многим жителям Румынии.

В свою очередь, руководство компании утверждает, что они создали новую линию одежды "Bihor Couture", которая помогает сохранить традиции и часть денег перечисляет напрямую для румынского модного журнала "Beau Monde".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно компания Structured Asset Sales подала в суд на британского исполнителя Эда Ширана, обвинив его в откровенном плагиате.