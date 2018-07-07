10:15 07.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ивана Купала 2018 – приметы, традиции и обряды - ФОТО

Сегодня, седьмого июля, в Украине отмечают праздник Ивана Купала 2018. Это торжество также известено как Рождество святого пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, согласно православному календарю.

Ивана Купала 2018 – приметы, традиции и обряды - ФОТО

Как известно, издавна люди придавали этому празднику особое значение и даже считали его мистическим. С самого утра отправлялись на водоемы. Считалось, что в этот день вода очищает физически, отгоняя все болезни, и духовно. Но не все спешили купаться, некоторые были уверенны, что в водоемах кроется огромное количество нечисти, которая может и погубить.

Еще один символ Ивана Купала – огонь. Люди разжигали костры и прыгали через них. По поверью, тот, кто перепрыгнет и не заденет пламя, весь год будет удачливым и, возможно, сможет обрести настоящее счастье.

Стоит добавить, что травы в Купальскую ночь обретают особую целебную силу, поэтому народные знахари в этот день отправлялись их собирать.

Пучки купальской травы развешивали в доме, они считались оберегами для всей семьи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 4 июня, христиане отмечают День Святой Троицы, или Пятидесятницу – день схождения Святого Духа на апостолов.


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