14:17 07.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Эксклюзив: Тренд школьного образования — хакатон

Школьная олимпиада в формате хакатон – это очень эффективная форма детского обучения. Хакатон – это когда школьники превращаются в специалистов из разных областей разработки программного обеспечения и, сообща, работают над решением какой-либо проблемы.

Эксклюзив: Тренд школьного образования — хакатон

Об этом в интервью ТК "Первый деловой" для программы "Деловое утро" заявил эксперт по инновационному образованию Роман Божок.

"Общее количество школьников, принявших участие в олимпиаде, составило 600 человек в возрасте от 8 до 14 лет. На Олимпиаде было три направления. Первое – программирование, когда надо было написать компьютерную игру на разных языках программирования. Два вторых направления – это робототехника. Дети поменьше должны были сконструировать робота, который умеет ходить, а дети старшего возраста должны были построить модульную умную теплицу для выращивания урожая на другой планете. На следующих этапах Олимпиады дети сами будут придумывать себе проект, и презентовать его инвесторам. И это уже совершенно другой, креативный уровень школьного образования", — отметил Р.Божок.


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