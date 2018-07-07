Аграрии отчитались за сборы урожая зерновых за половину 2-го квартала

Согласно опубликованной информации, украинские фермеры собрали озимой пшеницы - 3,77 млн тонн с 1,26 тыс. га, яровой пшеницы - 4,9 тыс. тонн с 1,9 тыс. га, озимого ячменя - 2,11 млн тонн с 631,5 тыс. га, ярового ячменя - 138,9 тыс. тонн с 73,9 тыс. га.

В июле продолжится жатва почти во всех регионах Украины, кроме Харьковской и Черниговской. Также, во втором квартале планируется в 22 областях продолжить работы по сбору озимого рапса, обмолочено на площади 353,4 тыс. га при урожайности 21,4 ц/га и намолочено 756,3 тыс. тонн.

Напомним, что в Украине за текущий год инвестиции в сельское хозяйство, охота и предоставление связанных с ними услуг составили 10521,7 млн гривен. Аграрный экспорт в страны ЕС за это время вырос на 145 млн долларов по сравнению с 2017 годом и составил 1,9 млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в течении июня 19 областей Украины уже собрали 4,7 млн тонн зерновых культур.