Жители Днепропетровской области выбрали своего врача "первички"

Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Днепропетровской облгосадминистрации.

Так, горожане области могут выбрать любого врача первички, которому доверяют. Такой возможность с первого апреля уже воспользовались 830 тыс. жителей, декларации подписаны почти с 1,5 тыс. терапевтов, педиатров и семейных врачей.

По словам специалистов департамента врачи первички следят за вакцинацией, проводят профосмотры, выписывают рецепты на лекарства, консультируют по телефону, посещают дома, ведут тяжелобольных.

Для того, чтобы выбрать такого специалиста надо обратиться в желаемый Центр первички, определиться с кандидатурой, подписать декларацию. При себе необходимо иметь паспорт, идентификационный код и мобильный телефон. Для ребенка понадобится еще и свидетельство о его рождении.

Кроме того, центр должен быть подключен к системе "eHealth", с помощью которой создадут единый реестр пациентов. На Днепропетровщине таких - уже 59.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", исполняющий обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что более 10 миллионов граждан нашей страны уже заключил договоры с врачами. По словам Супрун, в апреле ее команда начала национальную кампанию "Доктор для каждой семьи", после чего каждый украинец стал выбирать сам себе врача.