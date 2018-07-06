11:13 06.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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За прошедшие сутки более 39 тыс человек пересекли КПВВ на Донбассе

За прошлые сутки через контрольные пункты въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, последовало 39,4 тысячи человек и 5,4 тысячи транспортных средств.

За прошедшие сутки более 39 тыс человек пересекли КПВВ на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

По даннім ведомства, на КПВВ "Майорское" и "Станица Луганская", пограничники Краматорского и Лисичанского отрядов обнаружили у четырех граждан Украины паспорта и документы с признаками частичной подделки.

Также сообщается, что через КПВВ "Майорское" проследовало 8 130 человек и 1 010 транспортных средств, через "Марьинку" - 9 290 человек и 1 795 авто, через "Новотроицкое" - 7 975 человек и 1 565 транспортных средств, через "Гнутово" - 4 295 человек и 980 машин, через "Станицу Луганскую" - 9 695 человек.

Кроме того, отмечается, что по состоянию сегодня на утро, шестого июля, в пунктах пропуска находилось такое количество лиц и транспорта: "Майорское" - 20/35; "Гнутово" - 20/20, "Марьинка" - 10/50, "Новотроицкое" - 0/50.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за минувшие сутки, пятого июля, боевики 26 раз на Донбассе обстреливали позиции Вооруженных сил Украины преимущественно с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения.


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