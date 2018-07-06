08:17 06.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе продолжается обстрел, погиб один украинский военный

За минувшие сутки боевики 26 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины преимущественно с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

На Донбассе продолжается обстрел, погиб один украинский военный

Согласно информации штаба, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Российские оккупационные войска продолжили по всей линии соприкосновения нарушать установлено перемирие.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское боевики применяли гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В очередной раз совершили провокацию в районе разведения сторон в населенном пункте Станица Луганская открыв огонь из стрелкового оружия.

На Светлодарск направлении противник открывал прицельный огонь из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенных пунктов Светлодарск и Новолуганское. Один военнослужащий был ранен.

На Горловском и Донецком направлениях боевики проявили незначительную активность, используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Под обстрелы противника попали позиции в районе Южного и Авдеевки.

Кроме того, неспокойно было на Мариупольском направлении, где в очередной раз наблюдается большое количество вражеских провокаций. В районе населенных пунктов Широкино, Талаковка и Водяное российские наемники открывали огонь из гранатометов и стрелкового оружия, пытаясь заставить наших защитников открыть огонь.

По уточненным данным украинской разведки на протяжении прошлых суток боевики потеряли одного человека.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса 11 грузовых автомобилей с более 100 тоннами гуманитарного груза.


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