В Вене вновь облили краской памятник советским воинам - ФОТО

Об этом в четверг, 5 июля, сообщает пресс-служба посольства в Австрии.

В частности, в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что событие является "вопиющим актом вандализма". Отмечено, что по этому поводу российские дипломаты уже связались с австрийскими властями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в самом центре Полтавы неизвестные повредили монумент Скорбящей Матери и памятный знак евреям-жертвам нацизма. Также повреждена мемориальная таблица Герою Антитеррористической операции. Как отмечают местные жители города, антисемитские лозунги написали черной краской неподалеку патруля полиции.