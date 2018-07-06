03:00 06.07.2018 | Общество | Новости
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В Вене вновь облили краской памятник советским воинам - ФОТО

В Вене на площади Шварценбергплац третий раз за полгода облили краской памятник советским воинам. 

В Вене вновь облили краской памятник советским воинам - ФОТО

Об этом в четверг, 5 июля, сообщает пресс-служба посольства в Австрии.

В частности, в дипломатическом ведомстве подчеркнули, что событие является "вопиющим актом вандализма". Отмечено, что по этому поводу российские дипломаты уже связались с австрийскими властями.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в самом центре Полтавы неизвестные повредили монумент Скорбящей Матери и памятный знак евреям-жертвам нацизма. Также повреждена мемориальная таблица Герою Антитеррористической операции. Как отмечают местные жители города, антисемитские лозунги написали черной краской неподалеку патруля полиции.


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