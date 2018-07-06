В Украине запретили лекарства для диабетиков

Такое решение Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками утвердила в пятницу, 6 июля.

Речь идет о таблетках "Метформин", которые предназначены для снижения сахара в крови человека. Под запрет попали лекарства по 500 мг, 850 мг и 1000 мг всех серий производства "Индоко Ремедис Лимитед".

Причина запрета – приказ Госликслужбы об аннулировании вывода относительно подтверждения условий производства и результаты обработки извлечения из отчета регуляторного органа Великобритании.

Как ранее сообщал УРА-Информ, с начала старта программы по выбору врачей, более 839 тысяч жителей Днепропетровской области смогли свободно выбрать терапевтов, педиатров или семейных врачей.