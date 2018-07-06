05:00 06.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Украине ужесточат наказание за вождение в нетрезвом состоянии

Сегодня, 5 июля Верховная Рада Украины поддержала законопроект №7064 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения смертности на дорогах". 

В Украине ужесточат наказание за вождение в нетрезвом состоянии

Об этом говорится на официальном сайте украинского парламента. 

Документ за основу поддержали 240 парламентариев. Законопроектом предлагается за ДТП, совершенные лицом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, наказывать лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок десять лет.

Кроме того, планируется установить, что лицо, лишенное права управления транспортным средством, которое управляло им, будет наказываться лишением свободы на срок пять лет с лишением права управлять транспортными средствами пожизненно.
 

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призвала институты ЕС к углублению сотрудничества между Украиной и Европейским союзом. 


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