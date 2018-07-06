В Украине продолжает меняться климат

Он сказал, что речь идет как об усилении засух, увеличении продолжительности жарких периодов, так и о повторяемости и увеличении интенсивности гроз, града и шквалов.

Достаточно вспомнить последний месяц, когда в Карпатах выпас снег, а сильные ливни вызвали наводнения на Прикарпатье и в очередной раз нанесли большой ущерб людям, которые там проживают. То есть изменение климата несет угрозы для здоровья населения и состояния экосистем и приводит к значительным экономическим потерям, отметил Семерак.

Он также привел данные Укргидрометцентра, согласно которым повышение средней годовой температуры воздуха в Украине на конец 2017 составляет 1,1 градуса Цельсия, что превышает повышение глобальной температуры.

Также в течение последних лет в Украине почти вдвое возросла повторяемость дней с максимальными температурами летом, превышающими 35 и даже 40 градусов Цельсия.