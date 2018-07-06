В МВД рассказали о введении миротворцев на Донбасс

Об этом во время научно-практического семинара "Стратегия восстановления целостности Украины" заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Он уверен, что сейчас обязательно нужно "вернуть победу на повестку дня", а для этого необходимо ввести на территорию Донбасса полноценную миротворческую миссию ООН.

По его словам, поэтапное освобождение Донбасса нужно начать с Горловки и Новоазовского района.

"Освобождаем эти районы, исходя из мощностей миссии ООН. Три тыс. человек хватит, чтобы зайти в эти регионы. Только тогда, когда будет подписано соглашение о деоккупации Украины, тогда мы можем пойти на эти шаги", - указал Варченко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине вступили в силу изменения, касающиеся закона "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", который позволит военнослужащим уходить в отпуск на более длительный период.