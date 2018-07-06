В Киеве утвердили новые правила размещение наружной рекламы

Теперь пешеходная часть будет считаться отдельной зоной комфорта для киевлян. На дорогах будет запрещено устанавливать рекламные конструкции, киоски размещать люки и дождеприемники, ведь это мешает беспрепятственному движению по тротуарам и даже может нести опасность для пешеходов.

Согласно новым ДБН, на пешеходных зонах тротуара не допускается установление:

- дорожного ограждения и опор;

- рекламных конструкций;

- временных сооружений (торговых киосков, павильонов, лотков, палаток и т.п.);

- приямков от люков и дождеприемников;

- лестницы и крылец зданий.

Как сообщалось в "УРА-Информ", народные депутаты зарегистрировали в Верховной Раде проект закона, который предусматривает определить язык рекламы украинский.