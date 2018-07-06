В Европе отменят переходы на летнее и зимнее время

Об этом сообщает DW.

Еврокомиссия запустила в четверг, 5 июля, сайт, на котором жители стран ЕС могут до 16 августа проголосовать за то, какое время они считают лучшим: летнее или зимнее. Перехода с одного на другое больше не будет.

Однако из-за наплыва желающих проголосовать сайт, не выдержав нагрузки, временно не работает.

Стоит отметить, что многие жители европейских стран жалуются на то, что переход на летнее время негативно сказывается на их физическом и психическом здоровье. Кроме того, по мнению экспертов, экономические выгоды от перестановки стрелок часов сейчас существенно уменьшились, чем было прежде.

Как ранее сообщал УРА-Информ, переход на летнее время происходит ежегодно в последнее воскресенье марта месяца и на зимнее - в последнее воскресенье октября. Впервые перевод стрелок на летнее и зимнее время был введен в Англии в 1908 году для экономии и более рационального распределения электроэнергии в течение суток.